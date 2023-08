Mundial de vela: Diogo Costa e Carolina João sobem duas posições em 470

Redação com Lusa

A dupla de olímpicos portugueses composta por Diogo Costa e Carolina João subiu ao 21.º lugar no segundo dia dos Mundiais de vela, em Haia, nos Países Baixos, aproximando-se dos lugares elegíveis para Paris'2024.

Este sábado, o segundo dia de competição em Haia, Costa e João, olímpicos em Tóquio'2020, ainda que em classes diferentes, conseguiram um quarto lugar numa regata e um 16.º noutra, melhorando a posição.

Estes Mundiais vão atribuir oito vagas para os 470 em Paris'2024, porém, como a França já tem presença garantida, como anfitriã, e cada país só pode levar uma tripulação, os portugueses são para já a 11.ª embarcação nesta classificação particular, uma melhoria de dois lugares em relação a sexta-feira.

Nos mesmos 470, Beatriz Gago e Rodolfo Pires continuam a sentir dificuldades, caindo ao 41.º posto, após um 18.º e um 22.º lugares na sua frota, em competição comandada pelos japoneses Keiju Okada e Miho Yoshioka, com seis pontos.

Em 49er, Pedro Costa e João Bolina caíram hoje ao 77.º lugar, sem terminarem a primeira regata do dia por se virarem várias vezes, partindo ainda a ponteira do mastro na segunda, com Ricardo Alves e Tiago Alves a manterem o 73.º posto.

O arranque nesta classe olímpica está "azarado" para as duas duplas portuguesas, uma vez que além dos problemas de Costa e Bolina, os Alves foram abalroados por outra embarcação durante a prova de hoje.

Na vela adaptada, que em Paris'2024 não faz parte do programa paralímpico, João Pinto segue no quarto lugar em Hansa 303, mas em igualdade pontual com o terceiro, o britânico Rory McKinna.

Em RS Venture, ainda melhor resultado para Pedro Reis e Guilherme Ribeiro, que se mantêm no segundo lugar, vencendo a segunda regata do dia (a quarta no geral) e sendo segundos na primeira (terceira).

O dia teve hoje vento de intensidade média a forte, de 16 a 19 nós, predominando a onda curta.

Estes Mundiais de vela, primeira fase de apuramento olímpico, principiaram hoje e reúnem cerca de 1.400 atletas de 81 países em Haia, até 20 de agosto.

Na capital dos Países Baixos decorre a primeira fase de apuramento para Paris'2024, sendo que, posteriormente, há um período de repescagem europeu - datas e locais distintos para as diferentes classes -, antes de um último evento, mundial, em França, para atribuição das derradeiras vagas.