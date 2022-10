Mundial de vela 470: Carolina João e Diogo Costa terminam primeiro dia em 18.º

Redação com Lusa

Costa e João, uma das duplas a adaptar-se à classe mista pós-Tóquio'2020, foram nonos, quintos, e 11.º nas três regatas do dia, por essa ordem, descartando o 11.º lugar para ficar com 14 pontos.

A dupla portuguesa dos olímpicos Carolina João e Diogo Costa concluiu esta segunda-feira o primeiro dia do Mundial de 470, uma classe olímpica da vela, em 18.º lugar, ao cabo de três regatas em Sdot-Yam, Israel.

Mais abaixo, Beatriz Gago e Rodolfo Pires foram 25.º, 12.º e 22.º para fechar o arranque no 43.º posto, com 34 pontos, já distantes dos alemães Luise Wanser e Philip Autentieth, líderes com apenas três.

Na terça-feira, o dia decidirá, em mais duas regatas, quem segue na frota de ouro, lutando pelas medalhas, e na de prata, assim seguindo até sábado, último dia de competição em Sdot-Yam.