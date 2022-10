Mundial de tiro: João Costa em 23.º lugar na prova de pistola a 10 metros

Redação com Lusa

O português João Costa foi, este sábado, 23.º classificado na prova de pistola de ar comprimido a 10 metros, do Mundial de tiro, a decorrer no Cairo até 28 de outubro, com quotas de qualificação para Paris'2024 em jogo.

Presente em cinco Jogos Olímpicos, o atirador português fechou com 578 tiros a qualificação para a final, longe dos 589 do chinês Yifan Zhang, o mais cotado nesta fase.

O dia registou hoje, para a seleção portuguesa na capital do Egito, um 41.º lugar de Joana Castelão, outra atleta olímpica lusa, na mesma distância e arma, com 570 tiros.

Na mesma prova, Filipa Marracho foi 52.ª, com 567, e Ana Raquel Rodrigues 104.ª, com 537, noutra qualificação dominada pela China, com Ranxin Jiang na frente, com 591.

No primeiro dia de provas no Cairo, na sexta-feira, a olímpica Sara Antunes foi 99.ª e Sofia Santos 128.ª nos 10 metros com carabina de ar comprimido.

Portugal está representado no campeonato do mundo no Egito por João Costa, António Santos, Joana Castelão, Filipa Marracho, Ana Batista, Sara Antunes e Sofia Santos.