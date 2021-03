Mundial de snowboard: Christian Oliveira fica 36.º no slalom gigante paralelo

Redação com Lusa

Selecionador português da modalidade assumiu que a expectativa era conseguir a classificação no top-30, mas ficou satisfeito com a prestação do pupilo dada a inexperiência

Christian Oliveira terminou, esta segunda-feira, no 36.º lugar da prova de qualificação de slalom gigante paralelo do Campeonato do Mundo de snowboard, que decorre em Rogla, na Eslovénia.

Entre 56 atletas em competição, tratou-se do único português a participar numa prova ganha pelo russo Igor Sluev.

Segundo o selecionador português de snowboard, Nuno Marques, a expectativa era conseguir um "top 30", mas realçou satisfação com a prestação de Christian Oliveira, por ser "muito novo na disciplina em que compete".

"Ele está de parabéns. É um Campeonato do Mundo, onde estão os melhores, numa prova tecnicamente muito exigente", frisou Nuno Marques, em declarações à Lusa.

Christian Oliveira, de 21 anos, o primeiro português a participar num Mundial de snowboard, em Park City 2019, nos Estados Unidos, melhorou uma posição na competição em relação à prestação de há dois anos.

O selecionador nacional português explicou que o atleta, nascido na Austrália, filho de pai português, está num processo de adaptação ao novo equipamento que começou a utilizar, nomeadamente, à nova prancha, "mais adequada para si", com que compete há apenas duas provas.

Na terça-feira o snowboarder luso participa no slalom paralelo, onde há dois anos foi 19.º, e Nuno Marques espera que Christian Oliveira se classifique entre os 30 primeiros e tente a qualificação para os Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022.

"A gente espera que ele tenha um bom resultado, que esteja no "top 30", embora a concorrência esteja muito forte. A expectativa real é que consiga a qualificação olímpica até ao final desta época, sendo que os campeonatos do mundo são uma das oportunidades", salientou o técnico nacional.

O Campeonato do Mundo de snowboard Rogla2021 realiza-se entre hoje e terça-feira, na cidade eslovena.