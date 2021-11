Mundial de râguebi: Portugal recebe Rússia no encerramento da qualificação

Segunda volta do apuramento começa no fim de semana de 5 e 6 de fevereiro.

Portugal vai terminar a qualificação para o Mundial'2023 de râguebi em casa, com a Rússia, de acordo com o calendário enviado pela Rugby Europe às federações, ao qual a Lusa teve acesso.

A segunda volta do apuramento, que coincide com o Europe Championship 2022, começa no fim de semana de 5 e 6 de fevereiro, data na qual a seleção portuguesa visita a Geórgia, campeã europeia em título, antes de viajar até à Roménia, na semana seguinte, em 12 ou 13 do mesmo mês, para a segunda jornada.

Após uma semana de pausa, Portugal recebe os Países Baixos (26 ou 27 de fevereiro) e visita a Espanha (11 ou 12 de março), uma semana antes de receber os russos, seleção que participou no Mundial'2019, após desqualificação de espanhóis e romenos, por utilização irregular de jogadores durante o apuramento.

Neste momento, Portugal ocupa o segundo lugar da qualificação, com 14 pontos, menos nove do que a Geórgia e mais cinco do que Rússia e Roménia, seleções que têm um jogo a menos, a disputar no próximo fim de semana.

Espanha e Países Baixos têm dois jogos a menos e seguem com dois e zero pontos, respetivamente.

Os dois primeiros classificados do agregado de resultados dos Europe Championship de 2021 (primeira volta) e do Europe Championship 2022 (segunda volta) qualificam-se diretamente para o Mundial de França, enquanto o terceiro terá de disputar um torneio de repescagem com seleções de outros continentes.