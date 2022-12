Mundial de goalball: finais definidas e Jogos Paralímpicos garantidos

As seleções de goalball masculinas de Brasil e China e femininas de Turquia e Coreia do Sul garantiram a presença no Jogos Paralímpicos Paris'2024.

As seleções de goalball masculinas de Brasil e China e femininas de Turquia e Coreia do Sul garantiram esta quinta-feira o apuramento para os Jogos Paralímpicos Paris'2024, ao assegurarem a presença nas finais do Mundial que decorre em Matosinhos.

Com ambas as seleções portuguesas eliminadas na fase de grupos, o Brasil e a China garantiram a presença na final da competição masculina, ao baterem Lituânia e Ucrânia nas meias-finais, respetivamente.

Na competição feminina, a Turquia bateu as favoritas de Israel, enquanto a Coreia do Sul ultrapassou o Canadá.

De acordo com os critérios de qualificação para os Jogos Paralímpicos, os finalistas do Campeonato do Mundo têm entrada direta e as quatro, para além da França, país organizador, já têm lugar assegurado.