Mundial de dardos: José de Sousa falha oitavos

O português José de Sousa falhou hoje o apuramento para os oitavos de final do Campeonato do Mundo de dardos, que se disputa em Londres, após perder com o escocês Alan Soutar por 4-3.

Sousa esteve a vencer o encontro por 3-2, com parciais de 3-2, 0-3, 1-3, 3-0 e 3-2, mas consentiu a reviravolta ao seu opositor, que venceu os últimos dois 'sets' por 3-2 e 3-1 para estabelecer o resultado final em 4-3 e agendar encontro nos "oitavos" com Callan Rydz.

Para chegar aos 16 avos de final, o jogador português deixou pelo caminho o inglês Jason Lowe (3-2), mas voltou a cair na terceira ronda da competição, fase que nunca conseguiu ultrapassar em cinco participações (2012, 2019, 2020, 2021 e 2022).

O ribatejano volta a entrar em ação em 28 de janeiro, no Masters da Professional Darts Corporation, que reúne os 24 primeiros classificados da Ordem de Mérito do circuito, tabela que avalia as prestações dos jogadores no circuito mundial nos últimos 24 meses.

José de Sousa ocupa, atualmente, o sétimo lugar da Ordem de Mérito PDC, com 412.250 libras (cerca de 490 mil euros) conquistadas nos últimos dois anos, e é segundo classificado na tabela do ProTour, com 76.750 libras (cerca de 91 mil euros) nos últimos 12 meses.