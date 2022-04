Mundial de aviões de papel? Sim, existe. E Portugal vai estar presente

A final do Mundial será disputada na Áustria e Portugal vai estar presente com três concorrentes. A final nacional do Red Bull Paper Wings contou com 33 participantes de todo o país

"Consegui manter o meu avião no ar 13.30 segundos e isso foi incrível!". A frase emocionada foi proferida por Guilherme Barcelos, estudante de 23 anos da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que vai estar no Mundial de aviões de papel depois de vencer a categoria de Tempo de Voo da final nacional do Red Bull Paper Wings.

Andree Louraço, de 27 anos, é outro dos portugueses com presença garantida na final mundial, que decorrerá na Áustria e contará com a presença de 61 países. No passado fim de semana foi o primeiro a celebrar a vitória, graças a um avião de papel que fez um voo 43,80 metros. "Esta é a minha terceira participação neste campeonato e posso garantir que o nível geral subiu muito", disse o vencedor.

O terceiro elemento da formação portuguesa, na categoria de acrobacia, vai ainda ser apurado, mas a competição terá apenas lugar na rede social TikTok, até 22 de abril.

Reconhecido pela "Paper Aircraft Association" como o Campeonato do Mundo de Aviões de Papel, o Red Bull Paper Wings realiza-se desde 2006. Trata-se de um evento para estudantes universitários que este ano contou com 490 qualificações em todo o mundo.

A final mundial, de 12 e 14 de maio, terá lugar no aeroporto de Salzburgo, na Áustria.