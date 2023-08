Portuguesa somou 565 pontos em Baku.

A atiradora portuguesa Joana Castelão terminou a competição de pistola a 25 metros dos Mundiais de tiro, que decorrem em Baku, em 83.º lugar.

Castelão somou 565 pontos, no total de precisão, eliminatória disputada ainda no sábado, e tiro rápido, que concluiu já hoje as qualificações, contando com um total de 105 atiradoras e o apuramento de oito finalistas.

O título mundial acabou por ser conquistado pela alemã Doreen Vennekamp, seguida da ucraniana Olena Kostevych e da letã Agate Rasmane.