Mundiais de remo sub-23: dupla portuguesa nas "meias" de double-scull ligeiro

A dupla formada por João Santos e Duarte Castro qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais A/B de double-scull peso ligeiro (BLM2x) dos Mundiais de remo sub-23, que vai realizar-se no sábado, em Plovid, na Bulgária.

Os remadores portugueses foram esta sexta-feira os mais rápidos na segunda série de repescagens, cronometrando 6.40,37 minutos, nos 2 000 metros da prova.

Na primeira série das repescagens, as duplas da China, com 6.38,31, e da Suíça, com 6.39,08, foram as únicas com melhor tempo do que os portugueses João Santos e Duarte Castro.

Nas repescagens de scull peso ligeiro feminino, Bruna Parente terminou a segunda série em 8.08,51 minutos, garantindo lugar nas meias-finais C/D, nas quais conseguiu qualificar-se para a final C, agendada para sábado.

No mesmo dia, André Pinto vai disputar as meias-finais A/B de scull (BM1x), para as quais se qualificou na quinta-feira.