Mundiais de natação: Portugal em 13.º na prova de equipa técnica de artística

Redação com Lusa

Ficou a uma posição da final.

Portugal terminou na 13.ª posição a ronda preliminar da prova de equipa técnica de natação artística dos Mundiais, que se estão a disputar em Budapeste, ficando a uma posição da final.

Na estreia portuguesa nesta disciplina, Beatriz Cruz Gama, Filipa Faria, Carlota Fonseca, Maria Gonçalves, Marta Moreira, Bárbara Neto Costa, Francisca Rosa e Cheila Vieira terminaram com um total de 75,6638 pontos, o 13.º registo entre 18 equipas.

A China terminou a ronda preliminar na primeira posição, com 94.0039, seguida do Japão (91.2049) e da Itália (89.5775).

Para a final apuraram-se as 12 primeiras equipas, com o Brasil a fechar o lote de equipas apuradas, com 78.4964.

Na terça-feira, Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves disputam a prova de dueto livre.