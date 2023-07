Mundiais de natação: EUA dominaram medalhas, mas ouro foi para a Austrália

Em solo nipónico, a natação australiana tomou conta da modalidade, alcançando um total de 25 medalhas, com 13 de ouro e cinco novos recordes mundiais, enquanto os Estados Unidos voltaram a somar mais medalhas, com 38, embora apenas sete de ouro.

A nível individual, o francês Léon Marchand, de 21 anos, foi a grande estrela com três medalhas de ouro e um novo recorde mundial nos 400 metros estilos, o único que restava ao lendário norte-americano Michael Phelps.

A australiana Kaylee McKeown, com o ouro nos 50, 100 e 200 metros costas) foi outro dos destaques, assim como o chinês Haiyang Qin, que conquistou os 50, 100 e 200 metros bruços, o último com novo recorde mundial.

Portugal despede-se do Japão com a inédita medalha de prata de Diogo Ribeiro nos 50 metros mariposa, e também novo recorde nacional (22,80 segundos), mas a participação nacional também atingiu outros objetivos.

João Costa fez novo melhor tempo nacional nos 100 metros costas (53.71 segundos), registo que também valeu o apuramento para os próximos Jogos Olímpicos, que vão decorrer em Paris, em 2024.

Novo recorde, que durava desde 2012, ficou igualmente estabelecido na estafeta de 4x100 metros estilos, com João Costa, Gabriel Lopes, Diogo Ribeiro e Miguel Nascimento a registarem um inédito 3.35,63 minutos.