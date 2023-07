Mundiais de natação: dupla lusa fora das finais dos 100 lives e dos 200 estilos

Diogo Ribeiro, que na segunda-feira conquistou a medalha de prata nos 50 metros mariposa, nadou a meia-final em 48,13 segundos, marca inferior aos 48,21 que fez nas eliminatórias disputadas já esta quarta, mas que foi insuficiente para garantir um lugar na final

Os nadadores portugueses Diogo Ribeiro e Gabriel Lopes falharam esta quarta-feira a qualificação para as finais dos 100 metros livres e 200 estilos, respetivamente, do campeonato do Mundo, que decorre no Japão, depois de terem disputado as meias-finais.

Diogo Ribeiro, que na segunda-feira conquistou a medalha de prata nos 50 metros mariposa, nadou a meia-final em 48,13 segundos, marca inferior aos 48,21 que fez nas eliminatórias disputadas já esta quarta, mas que foi insuficiente para garantir um lugar na final, para a qual o apuramento fechou nos 48,06.

Em Fukuoka, Diogo Ribeiro, que conseguiu a primeira medalha portuguesa em Mundiais de natação, vai ainda disputar os 50 metros livres e os 100 metros mariposa.

Nos 200 metros estilos, Gabriel Lopes nadou a meia-final em 2.00,28 minutos, obtendo a 16.ª marca, tempo superior aos 1.58,77 minutos conseguido de manhã nas eliminatórias.

Na quinta-feira, Portugal estará representado na competição, que termina no domingo, por João Costa, que participa nos 200 metros costas, depois de na segunda-feira ter garantido um lugar nos Jogos Olímpicos Paris'2024, ao bater o recorde nacional dos 100 metros costas nas eliminatórias, com a marca de 53,71, que lhe permitiu chegar às meias-finais, nas quais foi 16.º classificado.