Mundiais de natação: Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves 11.ªs no dueto técnico

As portuguesas Cheila Vieira e Maria Beatriz Gonçalves foram, este domingo, 11.ªs na final de dueto técnico em natação artística dos Mundiais de desportos aquáticos, que decorrem em Fukuoka, no Japão.

As nadadoras do Gesloures, que entraram na final já como a 11.ª dupla, concluiram o programa com 208.4600, obtendo assim a melhor classificação de sempre da nataçao artística lusa na competição, depois do 16.º lugar no dueto técnico dos Mundiais de Budapeste do ano passado.

Em 2019, nos Mundiais disputados em Gwangju, na Coreia do Sul, o dueto português concluiu a prova na 31.ª posição e, em maio passado, obteve o 14.º lugar nos Europeus, na que tinha sido a melhor classificação de sempre em provas internacionais.

As japonesas Moe Higa e Mashiro Yasunaga conquistaram a medalha de ouro, ao terminarem a prova com 273.9500, tendo a medalha de prata sido para as italianas Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero, com 263.0334, e a de bronze para as espanholas Aliza Ozhogina Ozhogin e Iris Tio Casas, com 257.8368.

A dupla nacional de natação artística vai ainda disputar as eliminatórias de dueto livre, na terça-feira, à 01:00.

Os Campeonatos do Mundo de desportos aquáticos começaram na sexta-feira e decorrem até ao próximo dia 30, em Fukuoka, no Japão, reunindo as competições de natação pura, artística, águas livres, saltos para a água e polo aquático.