Mundiais de natação: Angélica André alcança melhor resultado luso de sempre

Redação com Lusa

Em Fukuoka, no Japão, Angélica André, que esteve na luta pelas medalhas até aos últimos metros, terminou a prova em 59.35,60 minutos, a cerca de dois segundos da brasileira Ana Marcela Cunha (59.33,90), campeã olímpica, que foi medalha de bronze.

A portuguesa Angélica André terminou esta terça-feira em quarto lugar a prova de cinco quilómetros de águas abertas, dos Mundiais de desportos aquáticos, alcançando o melhor resultado luso de sempre numa competição mundial em todas as disciplinas da natação.

A alemã Leonie Beck, que já tinha vencido a prova dos 10 quilómetros, conseguiu o ouro, com a marca de 59.31,70, imediatamente atrás da neerlandesa Sharon Rouwendaal (59.32,70), que foi medalha de prata.

Depois de ter sido 15.ª classificada na prova dos 10 quilómetros, Angélica André, nadadora do FC Porto, melhorou na prova dos cinco quilómetros, na qual tinha sido sétima há um ano nos Mundiais de Budapeste.

"Estou muito feliz. Foi um bom resultado, uma boa prova. Claro que é um quarto lugar bastante próximo do pódio, mas estou muito contente, mais uma vez a mostrar consistência. Um resultado que é fruto do que temos treinado no FC Porto. Isto é mais uma motivação para continuar", afirmou Angélica André, em declarações à Federação Portuguesa de Natação.

Mafalda Rosa, que foi 17.ª na prova dos 10 quilómetros, considerou que o evento dos cinco quilómetros "foi rápida do início ao fim", e acrescentou: "Nesta prova já corrigi os meus erros dos 10 km. Excelente, estou de parabéns. A Angélica está de parabéns. Agora é continuar".

Na prova masculina dos cinco quilómetros, Diogo Cardoso foi 35.º, e Tiago Campos desistiu.

Na eliminatória da prova de dueto livre em natação artística, as portuguesas Cheila Vieira e Maria Beatriz Gonçalves terminaram no 15.º lugar, entre 37 equipas em competição.

Os Campeonatos do Mundo de desportos aquáticos começaram na sexta-feira e decorrem até ao próximo dia 30, em Fukuoka, no Japão, reunindo as competições de natação pura, artística, águas livres, saltos para a água e polo aquático.