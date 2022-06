Mundiais de natação adaptada: Tomás Cordeiro sétimo e com recorde pessoal

Redação com Lusa

Na final dos 100 metros bruços SB9.

O português Tomás Cordeiro foi sétimo na final dos 100 metros bruços SB9 dos Mundiais de natação adaptada, que decorrem no Funchal, melhorando o recorde pessoal, num dia em que Portugal esteve representado em quatro finais.

Depois de nas eliminatórias da manhã ter fixado a sua melhor marca pessoal em 1.15,36 minutos, Tomás Cordeiro nadou a final em 1.14,32 minutos, ficando a 6,71 segundos do vencedor, o italiano Stefano Raimondi.

Na final direta dos 100 metros costas S6, com cinco participantes, Daniel Videira terminou na quinta posição, com a marca de 1.22,27 minutos, ficando aquém do seu recorde nacional da distância (1.21,90) e a 5,44 segundos do vencedor, o croata Dino Sinovcic (1.16,83).

Depois de nas eliminatórias ter melhorado o seu próprio recorde nacional dos 50 metros livres S11, fixando-o em 27,86 segundos, Marco Meneses concluiu a final no oitavo lugar, com a marca de 28,00, a 1,68 segundos do vencedor, Roger Dorsmann, dos Países Baixos.

Renata Pinto terminou a final dos 100 metros bruços SB9, distância na qual conseguiu o bronze nos Europeus, disputados em 2021, também no Funchal, no oitavo lugar, com o tempo de 1.25,89 minutos, que ficou aquém da marca de 1.25,72, conseguida nas eliminatórias.

Na segunda-feira, Portugal estará representado na competição por Tomás Cordeiro, que participa nas eliminatórias dos 200 metros estilos SM10, distância na qual tem 2.29,90 minutos como melhor marca pessoal.

Na natação adaptada, os atletas estão divididos por 14 classes, sendo as classes entre o um e o 10 para nadadores com deficiência motora, as classes entre 11 e 13 destinadas à deficiência visual e a 14 para a deficiência intelectual.

Os Mundiais de natação adaptada, que são a primeira grande competição internacional do ciclo paralímpico Paris2024, decorrem até sábado no Funchal e juntam mais de 600 atletas, entre os quais 10 portugueses, de 70 países.