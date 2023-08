Mundiais de natação adaptada: "Tomás Cordeiro com recorde nacional dos 200 estilos"

Redação com Lusa

Acabou com o nono tempo e a um lugar do apuramento para a final.

O português Tomás Cordeiro bateu o recorde nacional dos 200 estilos da classe SM10 nos Mundiais de natação adaptada de Manchester, com 2.20,76 minutos que confirmam os mínimos que já tinha para os Jogos Paralímpicos Paris'2024.

O resultado foi conseguido nas eliminatórias da distância, acabando com o nono tempo e a um lugar do apuramento para a final, que fechou a cinco centésimos da marca que estabeleceu.

O nadador do Colégio Efanor tinha já mínimos "A" para Paris'2024 e hoje melhorou o tempo, tendo sido o único nadador luso em prova no segundo dia dos Campeonatos do Mundo, em Inglaterra.

No terceiro dia, na quarta-feira, Cordeiro voltará a nadar, nos 400 livres, com Diogo Cancela e Ana Castro nas respetivas eliminatórias dos 100 mariposa.