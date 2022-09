Mundiais de maratonas: quinto lugar em K1 sub-23 fecha dia sem pódios portugueses

Depois das cinco medalhas na quinta-feira, Portugal não conseguiu qualquer pódio esta sexta-feira, ainda assim, face à natureza das provas, dentro das expectativas dos responsáveis.

O canoísta Adriano Conceição foi esta sexta-feira quinto classificado na prova de K1 sub-23 dos mundiais de maratonas, encerrando um desempenho sem medalhas de Portugal no segundo dia de provas, em Ponte de Lima.

Adriano esteve sempre no grupo da frente, muito tempo com oito atletas, mas que na última portagem ficou reduzido a cinco, com o português a perder tempo, definitivo, no regresso à água, que o impediu de lutar pelo pódio.

O jovem português, campeão da Europa em 2021, concluiu a prova a 22 segundos do ouro do sul-africano Hamish Lovemore, que bateu o dinamarquês Philip Knuden por dois segundos e o compatriota Ulvard Hart por cinco.

Tiago Henriques integrou a frente da corrida até à sexta volta no circuito no Rio Lima, altura em que perdeu o contacto, terminando em oitavo, a 1.06 minutos.

Depois das cinco medalhas na quinta-feira, Portugal não conseguiu qualquer pódio esta sexta-feira, ainda assim, face à natureza das provas, dentro das expectativas dos responsáveis.

Maria Gomes foi sétima em K1 sub-23, enquanto a dupla júnior composta por Joel Miranda, bronze em C1 na quinta-feira, e Rui Couto terminou na quinta posição na C2.

Na C1 sub-23, Tomás Sousa foi sexto e Marco Oliveira sétimo e, em K2 júnior feminino, a dupla Beatriz Caldas/Bárbara Costa concluiu o seu desempenho em 12.º.

Portugal tem, para já, cinco medalhas nestes mundiais, nomeadamente o ouro de Fernando Pimenta na short race e da júnior Beatriz Fernandes em C1 na distância longa, com a atleta limiana a ser igualmente bronze na short race, aberta a todos os escalões etários.

Também os juniores Ana Pereira e Joel Miranda, ambos em C1, conquistaram o bronze.

No medalheiro, Portugal caiu uma posição, para terceiro, com dois ouros e três bronzes. A Hungria lidera, como três ouros e cinco pratas, seguida da Espanha, com três ouros, duas pratas e quatro bronzes.

Os mundiais de maratonas juntam em Ponte de Lima 890 canoístas, oriundos de 36 países.

No sábado, destaque para novas possibilidades de medalha com Fernando Pimenta e José Ramalho, sete vezes campeão da Europa em K1.

Programa para sábado (1 outubro):

9h00 K1 júnior masculino.

9h05 C1 feminino.

11h15 C1 masculino.

13h45 K1 feminino.

16h15 K1 masculino.