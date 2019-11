Mundiais de ginástica: Portugal falha final masculina de trampolim

Diogo Ganchinho e Diogo Abreu falharam a qualificação para a final da prova individual.

Os portugueses Diogo Ganchinho e Diogo Abreu falharam a qualificação para a final da prova individual de trampolim dos Mundiais, que estão a decorrer em Tóquio.

Os dois atletas do Sporting não se conseguiram apurar para a final, na qual poderiam assegurar vaga para Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, com Ganchinho a ser 20.º, com 57,080 pontos, e Abreu a terminar no 24.º e último posto entre os semifinalistas, com 6,470, depois de ter tido uma falha no seu exercício.

Citado pela assessoria de imprensa da Federação de Ginástica de Portugal, Diogo Ganchinho lamentou que não tenha sido alcançado "o grande objetivo" que era "ter um ginasta português na final", "para haver a possibilidade de ter dois ginastas portugueses nos Jogos".

Para Ganchinho, as atenções viram-se agora para as próximas Taças do Mundo, nas quais podem conseguir a qualificação olímpica.

Na final de duplo minitrampolim (disciplina não olímpica), Tiago Romão foi oitavo, com 37,600 pontos, numa prova em que teve uma falha na primeira série.