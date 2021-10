Mundiais de ginástica: Filipa Martins espreita final do concurso completo

Ginasta alcançou 53,032 pontos na etapa inaugural de apuramento e aguarda pelo desfecho do segundo dia de competição. Maria Mendes e Rafaela Ferreira afastadas

A portuguesa Filipa Martins ficou, esta segunda-feira, bem colocada para marcar presença na final do concurso completo dos Mundiais de ginástica artística, que decorrem em Kitakyushu, no Japão, ao ser quarta na primeira fase da qualificação.

Apuram-se para a final do concurso completo as 24 ginastas com melhor registo no somatório dos quatro aparelhos - paralelas assimétricas, salto, solo e trave -, tendo Filipa Martins alcançado um total de 53,032 pontos, ficando agora a aguardar pelo desfecho do segundo dia, na terça-feira.

As paralelas assimétricas voltaram a ser o seu melhor aparelho, no qual obteve o quinto registo, com 14,133 pontos, enquanto no salto foi 25.ª, na trave 14.ª e no solo 10.ª.

As outras duas portuguesas presentes nos mundiais já estão afastadas da final do concurso completo, com Maria Mendes a ocupar presentemente o 26.º lugar, com um registo de 47,033 pontos, enquanto Rafaela Ferreira está no 37.º, com 43,698.

Os Mundiais de ginástica artística prosseguem na terça-feira, com o segundo dia de qualificação feminino e com a entrada em ação dos masculinos, em que Portugal está representado por Bernardo Almeida, José Nogueira e Guilherme Campos.