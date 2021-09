Mundiais de canoagem: Portugal disputa mais cinco finais no domingo

Redação com Lusa

Título de Fernando Pimenta e mais cinco finais no domingo nos Mundiais de canoagem.

O título mundial do canoísta Fernando Pimenta em K1 1.000 metros destacou-se este sábado no desempenho da seleção portuguesa na Dinamarca, que garantiu mais cinco finais para domingo em Copenhaga.

O segundo ouro mundial no atual ciclo olímpico, ao qual se juntou uma medalha de prata e outra de bronze, permite a Pimenta, igualmente bronze em Tóquio2020, situar-se entre os maiores da história do desporto português.

A 107.ª medalha em provas internacionais pode, inclusivamente, ser reforçada no domingo na final, direta, do K1 5.000 metros, na qual o limiano também fez o pleno em Europeus e Mundiais.

Teresa Portela também alcançou o seu melhor desempenho de sempre em Mundiais no K1 200 metros, com o quinto lugar, numa final que completou em 41,02 segundos, a 1,04 segundos do ouro da dinamarquesa Emma Jorgensen, que bateu a húngara Anna Lucz e a russa Natalia Podolskaya.

Em Mundiais, Teresa Portela tem um pódio, mas em K4 200 metros, em 2009, no Canadá. A consistência da experiente atleta de Esposende, que domingo disputa a regata das medalhas do K1 500, revela-se nas 20 finais entre Jogos Olímpicos e Mundiais, 15 das quais em K1.

Francisca Laia e a estreante Maria Rei foram nonas na final de K2 200 metros, 50 minutos depois de terem sido sextas na final B do K2 500, o equivalente à 15.ª posição.

Kevin Santos, que mostrou ser uma forte opção para o futuro K4 500, também vai disputar no domingo a final de K1 200 metros, tal como João Ribeiro, em K1 500, distância na qual é o atual vice-campeão da Europa.

Em K2 mix 200 metros, Francisca Laia e Messias Baptista uniram-se para se apurar diretamente para final, na prova de maior incerteza, por ser novidade.

Programa dos portugueses para domingo (horas de Lisboa)

10:11 K1 200 metros Kevin Santos.

10:19 K1 500 Teresa Portela.

11:30 K1 500 João Ribeiro.

12:18 K2 Misto 200 Francisca Laia/Messias Baptista.

15:25 K1 5.000 Fernando Pimenta.