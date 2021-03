Mundiais de canoagem de juniores e sub-23 em Montemor-o-Velho adiados

Este adiamento possibilita ainda que a nova torre de chegada, uma "infraestrutura imprescindível" e há muito desejada pela canoagem e pelo remo, já esteja pronta.

Os Mundiais de juniores e sub-23 de canoagem, previstos para julho, em Montemor-o-Velho, foram esta quinta-feira adiados para 3 a 6 de setembro, seguindo o exemplo de várias provas remarcadas pela federação interacional, face à pandemia da covid-19.

"A incerteza em torno da situação epidemiológica a nível mundial, com o registo do aumento do número de casos de infeção por covid-19, e o número limitado de voos foram as duas principais razões apresentadas pela ICF [Federação Internacional de Canoagem] para o adiamento dos Mundiais", informou hoje a Federação Portuguesa de Canoagem (FPC), elogiando as "preocupações com a segurança" dos participantes.

O Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho vai receber a prova internacional mais desafiante em termos logísticos, uma vez que só o número de canoístas costuma ultrapassar o milhar, aos quais se juntam treinadores, árbitros e dirigentes, entre outros.

"É a melhor opção. Além das dificuldades com a deslocação dos participantes, quanto mais tarde se realizar, maior controlo haverá da pandemia. Mais pessoas estarão vacinadas em Portugal e no resto do mundo", apoiou o presidente da FPC, Vitor Félix.

Este adiamento possibilita ainda que a nova torre de chegada, uma "infraestrutura imprescindível" e há muito desejada pela canoagem e pelo remo, esteja já pronta.