Muitos elogios a Filipa Martins após a história nos Mundiais: "Traz um raio de esperança"

Declarações de Lourenço França, diretor-técnico do Acro Clube da Maia, clube da ginasta portuguesa.

Filipa Martins garantiu na terça-feira presença nas finais do concurso completo (all-around) e de paralelas assimétricas nos Mundiais de ginástica artística, que decorrem em Kitakyushu, no Japão. A ginasta tornou-se assim a primeira portuguesa a disputar uma final por aparelhos num campeonato do mundo de ginástica artística, entrando também no grupo das oito melhores para as rotações da final all-around, depois do sexto lugar na qualificação.

Após as qualificações, a ginasta do Acro Clube da Maia, mostrou-se "super contente" por fazer história, alegria partilhada pelo seu clube.

"Este é um resultado histórico para a ginástica artística nacional. É a primeira vez que Portugal alcança uma Final por aparelhos e é a primeira vez que consegue colocar uma ginasta do Top 8 do Mundo nas Preliminares. São duas finais incríveis para o nosso país: final de paralelas assimétricas e final all-around (24 melhores do mundo)", começou por dizer Lourenço França, diretor-técnico do Acro Clube da Maia, em declarações difundidas pela assessoria de Imprensa.

"Para o Acro Clube da Maia está a ser, desportivamente, um ano de sonho. Seja na ginástica acrobática, com o primeiro título Mundial para Portugal e as 7 medalhas no Europeu, como na ginástica artística, com a participação nos Jogos Olímpicos, a Final de paralelas nos Europeus e agora estas duas finais nos Mundiais de artística. São muitos sonhos num ano só e num clube pequeno, que sofreu muitíssimo com a pandemia mas que conseguiu dar a volta bem por cima", continuou, antes de concluir:

"Para a Filipa Martins e toda a equipa técnica, com o José Ferreirinha e a Joana Carvalho como treinadores principais, está a ser um percurso que poucos ousariam pensar. Mas o Acro Clube da Maia é feito disto também. Da superação do que muitos acham impossível. O mérito e o valor é todo deles! Conseguiram superar duas quarentenas muito duras. Chegaram em excelente forma aos Jogos Olímpicos e agora ainda melhor, e de novo no Japão. A Filipa Martins traz um raio de esperança para a ginástica nacional. Ela mostra que é possível. Mostra que a determinação, aliada ao treino, aos melhores treinadores e às boas condições pode produzir resultados de excelência. Ela é o elo que faltava na nossa modalidade para por todas as jovens ginastas a pensar que é possível."