Muito para além do futebol: os outros treinadores que Portugal exporta

TEMA - Não é só no futebol que Portugal exporta treinadores. Em praticamente todas as modalidades há técnicos nacionais emigrados, atualmente a maioria em países que estão a crescer nesses desportos. Mas também há quem ocupe cargos de topo, como Nuno Merino nos Estados Unidos e Sérgio Santos no Brasil.

Neste momento são poucos os treinadores emigrados em equipas de topo, sobretudo quando se analisam modalidades coletivas extra-futebol.

Mário Palma, o "cidadão do mundo" que ganhou cinco AfroBasket de basquetebol, com Angola e Tunísia, e três campeonatos africanos e um asiático de clubes, vive uma pausa aos 71 anos, tendo também terminado a aventura externa de Luís Magalhães, Alberto Babo e Norberto Alves no basquetebol, de Paulo Jorge Pereira no andebol ou de Nuno Resende no hóquei em patins.