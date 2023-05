Motonáutica volta a Lagoa 12 anos depois

Cidade vai receber segunda prova do Campeonato Nacional de aquabike. Além disso, estreou a iniciativa "Motonáutica vai à escola".

Após 12 anos, a Federação Portuguesa de Motonáutica está de volta a Lagoa, no Algarve - região que já recebeu a Fórmula 1 e o Mundial de aquabike, em 2019 -, onde este fim de semana decorrerá a segunda prova do Campeonato Nacional de aquabike. A primeira decorreu em Penafiel e saíram vencedores Miguel Martins, em GP 1 endurance, e Lino Araújo, em GP 1 boias.

Nesta programação pelas terras mais a sul do país, a federação colocou ainda em prática o programa "Motonáutica vai às escolas", numa tentativa de captar atletas para a modalidade. "São atividades muito interessantes, em que os alunos, neste caso do município de Lagoa, acompanhados por professores e monitores, têm contacto com este desporto", explicou a O JOGO Paulo Ferreira, presidente federativo, que se encontra naquela cidade acompanhado por António Tunes, vice-presidente.

"Recebemos uma prova do campeonato e que se integra no terceiro eixo da nossa estratégia de desenvolvimento desportivo. Além da grande espetacularidade da modalidade, atrai amantes da mesma e promovemos a beleza da nossa costa, as potencialidades do território, como a foz do rio Arade e as nossas praias", referiu Luís Encarnação, presidente da Câmara de Lagoa. "Relativamente à iniciativa com as crianças, foi muito gratificante proporcionar a cerca de 150 alunos o batismo de marinheiro, nas embarcações de Fórmula Futuro", acrescentou Encarnação.

Sublinhe-se ainda que a Federação Portuguesa de Motonáutica fez uma parceria com Kipt - associação reconhecida pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e pela Agência Nacional de Inovação como único laboratório colaborativo na área do turismo - , que está ligada à Universidade do Algarve. "A ideia desta colaboração é a de avaliar impacto económico e turístico da presença da motonáutica no concelho de Lagoa e região do Algarve", justificou Paulo Ferreira.