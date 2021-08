Motonáutica: prova de barcos regressa e é grande sucesso em Vila Velha de Ródão

Luís Pereira, presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão, no uso da palavra, com Paulo Ferreira ao lado

Diogo Câmara venceu após ultrapassar o espanhol Afonso del Rios. Projeto para o desenvolvimento da Fórmula Futuro foi apresentado.

Após cerca de três anos sem a Federação Portuguesa de Motonáutica organizar provas de barcos, deu-se este domingo aquilo que se pode considerar um regresso à normalidade, com a magnífica e edílica pista de Vila Velha de Ródão a receber uma prova T850 que se revelou um grande sucesso, com uma enorme adesão do público.

"Participaram pilotos portugueses, mas também dois espanhóis, tendo sido uma prova bastante disputada entre um espanhol e um português, com o espanhol a começar na frente, para depois ser ultrapassado por Diogo Câmara, que se afirmou e demonstrou a grande qualidade como piloto e a enorme potencialidade que tem de crescimento", resumiu Paulo Ferreira, presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica a O JOGO.

Para além disto, em Vila Velha de Ródão, sempre e cada vez mais ligada a esta modalidade, ainda houve uma demonstração de dois barcos de Fórmula 1, mais concretamente a equipa dos Emirados Árabes Unidos e Duarte Benavente, com ambos a testarem os motores antes de seguirem para Itália onde, na próxima semana, haverá prova do Mundial dessa categoria.

"Também foi apresentado um projeto para a Fórmula Futuro, para os mais jovens (8 aos 14 anos), que irá desenvolver-se nos próximos anos em Vila Velha de Ródão", referiu ainda Paulo Ferreira.

"Estamos a trabalhar para estarmos mesmo cada vez mais no mapa desta modalidade, temos condições únicas para promover o desporto aquático e esta parceria com a Federação Portuguesa de Motonáutica é muito importante para nós na medida em que vem captar o público mais jovem e, acima de tudo, reforçar a prática desportiva ligada ao rio. Abre-se um leque de novas oportunidades de desportos ligados à água, isto para além de uma perspetiva de cooperação com escolas da Europa, pelo que se poderá captar públicos estrangeiros", explicou Luís Pereira, presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, reforçando: "Esta relação com a Federação é de fundamental importância porque nos dá o conhecimento necessário, com monitores, para colocar este projeto em andamento".

Classificação da prova de T850

1.º Diogo Câmara, 15 voltas, 400 pontos

2.º Francisco del Rios, 15 voltas, 300 pontos

3.º Carlos Cotrim, 15 voltas, 225 pontos

