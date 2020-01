Motonáutica do Marítimo em destaque na Gala do Desporto

Carlos Pereira, presidente do clube insular, foi indicado como Personalidade do Ano pela Federação Portuguesa de Motonáutica

A Federação Portuguesa de Motonáutica está em destaque na Gala do Desporto, que decorre esta quarta-feira no Casino Estoril, pois no acesso à sala da cerimónia está instalado um potente barco com as cores do Marítimo.

Trata-se de uma homenagem que a federação faz ao clube, pela recente aposta na motonáutica e no Complexo Desportivo Santo António.

A Federação Portuguesa de Motonáutica indicou ainda Carlos Pereira, presidente do Marítimo, como Personalidade do Ano na Gala do Desporto, sendo este ano o único dirigente de um clube de futebol a receber a distinção, entre os cerca de 40 nomes indicados pelas federações.

"É o merecido reconhecimento a um trabalho que enaltece a ilha da Madeira", justificou Paulo Ferreira, presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica.