Morreu o golfista Lee Elder: jogou cinco Masters e 34 Grand Slams

Lee Elder, o primeiro golfista negro a competir no Masters de Augusta e por quatro vezes vencedor do PGA Tour, morreu esta segunda-feira aos 87 anos, anunciou a organização do PGA Tour.

Elder estreou-se no nível Masters no Augusta Nacional, em 1975, e foi distinguido no passado mês de abril quando foi nomeado Honorary Starter, juntamente com Jack Nicklaus e Gary Player.

Jogou cinco Masters e 34 Grand Slams, classificando-se sete vezes entre os 25 primeiros.

Entre as suas vitórias contam-se o Monsanto Open de 1974, que lhe abriu as portas do Masters de 1975, o Houston Open de 1976, o Greater Milwaukee Open de 1978 e o Westchester Classic de 1978.