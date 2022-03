Moldes do afastamento da Rússia do Mundial de râguebi decidem-se na próxima semana

Redação com Lusa

A Rugby Europe vai decidir os moldes do afastamento da Rússia do apuramento para o Mundial de 2023 apenas na próxima semana, adiantou esta terça-feira à agência Lusa o presidente da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR).

O organismo que tutela o râguebi europeu confirmou esta terça-feira, em comunicado, a suspensão de Rússia e Bielorrússia de todas as competições da modalidade, mas remeteu o anúncio das "implicações" que a decisão poderá ter nas suas competições para momento "oportuno".

"Não haverá uma decisão antes de dia 9 de março, data da próxima reunião do quadro de diretores. A reunião que tivemos hoje serviu apenas para abordar as questões políticas e confirmar a decisão da World Rugby", explicou Carlos Amado da Silva.

A exclusão da Rússia da qualificação para o Mundial pode interferir nas contas portuguesas, se for decida a anulação de todos os resultados daquela seleção, uma vez que Portugal conquistou quatro pontos na Rússia, mas a Roménia saiu derrotada de Sochi e com apenas um ponto de bónus defensivo.

No entanto, Amado da Silva não admite "qualquer decisão que prejudique Portugal", que teve "o mérito de vencer na Rússia e tinha tudo para voltar a fazê-lo" na última jornada da qualificação, que estava prevista para 19 de março.

O presidente da FPR escusou-se a revelar "algumas propostas" que já lançou para apreciação do quadro de diretores da Rugby Europe, mas frisou que "depois do início da pandemia, está previsto que todas as faltas de comparência resultem em derrota por 28-0".

"Foi o que aconteceu à Bélgica quando não foi à Roménia", exemplificou Amado da Silva.

Lembrou, no entanto, que Portugal "tem é de ir ganhar a Espanha" na próxima jornada da qualificação, em 13 de março, uma vez que os "leones" somaram nove pontos frente aos russos e também são parte interessada nestas contas.

Quando faltam disputar apenas duas jornadas, a Geórgia lidera a qualificação para o Mundial de França'2023, com 31 pontos, seguida da Espanha (25), Roménia (22) e Portugal (21).

Nas duas jornadas por disputar, Roménia (em casa) e Espanha (fora) ainda têm de defrontar a Geórgia, que viu suspenso o seu jogo contra a Rússia, previsto para o último sábado, e contabiliza, por isso, um jogo a menos.

Na sexta-feira, a Rugby Europe suspendeu todos os eventos na Rússia e jogos envolvendo a seleção daquele país, devido à invasão militar à Ucrânia.

O organismo confirmou esta terça-feira a suspensão de todas as seleções e clubes da Rússia e da Bielorrússia de todas as competições internacionais, em linha com a decisão anunciada pela World Rugby na noite de segunda-feira.

Indicou, no entanto, que "decisões específicas sobre as implicações nas várias competições que serão impactadas em resultado disto serão comunicadas oportunamente, em sintonia com a World Rugby".

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e mais de 660 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.