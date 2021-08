Moçambique perde com Taiti e está fora do Mundial de futebol de praia

Redação com Lusa

Após o triunfo sobre os Emirados Árabes Unidos na segunda ronda, naquela que foi a sua primeira vitória de sempre na competição, Moçambique chegou à derradeira jornada como possibilidades de lutar pelo apuramento, mas acabou por cair perante o Taiti.

Depois do triunfo sobre os Emirados Árabes Unidos, por 4-2, na segunda ronda, naquela que foi a sua primeira vitória de sempre na competição, a seleção moçambicana chegou à derradeira jornada como possibilidades de lutar pelo apuramento, mas acabou por cair perante o Taiti.

No Luzhniki Beach Soccer Stadium, em Moscovo, os três golos de Nelson Manuel, que acabou expulso, foram insuficientes para Moçambique chegar ao triunfo, numa partida com destaque para os quatro tentos de Heirauarii Salem no Taiti.

Moçambique termina assim a sua primeira participação num Mundial de futebol de praia com três pontos.

Espanha (três pontos), que bateu a seleção moçambicana por 8-4, e Emirados Árabes Unidos (dois) defrontam-se ainda hoje para definir quem acompanha o Taiti como apurados para os quartos de final do Grupo B.