Mike Tyson agride passageiro dentro de um avião

Antigo pugilista não gostou da insistência de um indivíduo que estava sentado atrás de si e partiu para a agressão física. Voo ligava San Francisco à Florida

Mike Tyson, lenda do boxe, foi apanhado num momento pouco feliz. O antigo pugilista terá agredido um homem no interior de um avião.

De acordo com o site norte-americano TMZ, tudo aconteceu com um indivíduo que estava sentado exatamente atrás de Tyson. A insistência e as constantes trocas de palavras deixaram a lenda incomodada, tendo "Iron Mike" pedido para a pessoa em questão se acalmar.

Quando os ânimos pareciam estar calmos, Tyson perdeu a cabeça, perante a insistência e a continuidade do homem, e agrediu o passageiro, que ficou ensanguentado depois de receber, de forma ininterrupta, murros por parte do antigo campeão do Mundo.

Refira-se que o caso aconteceu a bordo de um voo que ligava San Francisco à Florida.