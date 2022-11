Miguel Vieira foi quinto nos Mundiais de judo para deficiência visual

Redação com Lusa

O judoca paralímpico português Miguel Vieira terminou hoje no quinto lugar o torneio de -60 kg dos Campeonatos do Mundo da Federação Internacional de Desportos para Cegos (IBSA), que decorrem em Baku, no Azerbaijão.

Miguel Vieira (J1), vice-campeão europeu, estreou-se na segunda ronda, afastando o argelino Faical Chebieb, por wazari, perdendo depois nos quartos de final com o brasileiro Elielton Oliveira, também por wazari.

Na repescagem, o português, que marcou presença nos Jogos Paralímpicos Rio'2016, regressou aos triunfos e garantiu um lugar no bloco de finais ao eliminar o argentino David Goméz, por ippon, sendo depois derrotado na luta pelo bronze pelo venezuelano Marcos Blanco.

Na competição de -73 kg J1, Djibrilo Iafa, que representou Portugal nos Jogos Tóquio'2020, venceu o azeri Amil Aliyev na ronda inaugural, sendo depois derrotado nos oitavos de final pelo italiano Dong Dong Camanni, e terminando na nona posição.

Ruben Gonçalves (J2) foi afastado na primeira ronda, cedendo por ippon no combate com o azeri Huseyn Rahimli.

Os Mundiais IBSA, que decorrem até quarta-feira, juntam 241 judocas, entre os quais três portugueses, em representação de 41 países.

No judo adaptado, os atletas competem divididos por categoria de peso, independentemente do grau de visão.