Miguel Nascimento fechou o Open de Portugal com mínimos olímpicos

Depois de duas tentativas de apuramento olímpico falhadas (Rio"16 e Tóquio"20) o benfiquista casou, foi pai, mudou para o CAR do Jamor, melhorou e o cronómetro fez-lhe justiça numa estafeta

"Ainda nem consigo respirar. Não sei o que dizer. Finalmente consegui", disparou Miguel Nascimento no final de uma prova de 4x100 livres que lhe valeu o apuramento olímpico. O atleta do Benfica fez o primeiro percurso - único que conta para o efeito, tendo feito o mínimo na primeira passagem, aos 50 metros - de uma estafeta da Seleção Nacional que nadou sozinha, encerrando no Funchal o Open de Portugal.

Depois da frustração do segundo dia, em que ficara a um centésimo de segundo do tempo olímpico, ontem Nascimento viu os astros alinharam-se e fez 21,91s, seis centésimos abaixo do tempo exigido e a apenas quatro do recorde de Diogo Ribeiro. "Tenho de ligar à minha mulher [Victoria Kaminskaya, nadadora olímpica em Londres"16] e celebrar com ela. Foquei-me em melhorar alguns aspetos que não tinha conseguido e senti a energia do público. Agora é menos um peso em cima e espero que daqui para a frente seja tudo mais natural", concluiu o benfiquista, que se juntou aos futuros olímpicos Diogo Ribeiro (50, 100 livres e 100 mariposa) e Camila Rebelo (200 costas).

Em destaque esteve, outra vez, a felgueirense Francisca Martins. Depois do máximo absoluto dos 100 livres, na quinta-feira, voltou a brilhar nos 200, esmagando o próprio recorde nacional, de 2m00,92s para 2m00,05s. Além da vitória, apurou-se para o Europeu sub-23.

E também não houve jornada sem uma "travessura" de Diogo Ribeiro. Nos 50 mariposa, que não são prova olímpica, estabeleceu, por duas vezes, um máximo nacional sénior, fixado agora em 23,19s, marca que é a segunda europeia do ano e mínimo para o Mundial de Fukuoka. Ribeiro já tinha 22,96s como recorde absoluto... e júnior.

CLASSIFICAÇÕES

200 livres (F)

1.ª Francisca Martins (Foca) 2m00,05s

2.ª Mariana Cunha (Efanor) 2m03,91s

3.ª Anna Fomina (Sporting) 2m04,59s

200 livres (M)

1.º Bernardo Almeida (Sporting) 1m52,97s

2.º Afonso Costa (Louzan) 1m53,70s

3.º Henrique Mascarenhas (Fluvial) 1m55,11s

50 mariposa (F)

1.ª Ana Guedes (Vila Real) 26,89s

2.ª Carolina Fernandes (Galitos) 27,75s

3.ª Ana Monteiro (Vilacondense) 28,06

50 mariposa (M)

1.º Diogo Ribeiro (Benfica) 23,19s

2.º Andrii Govorov (V.Guimarães) 23,40s

3.º Gabriel Perseguin (N.Funchal) 23,77s

200 costas (F)

1.ª Camila Rebelo (Louzan) 2m15,85s

2.ª Maria Pessanha (N. Funchal) 2m18,66s

3.ª Catarina Mestre (N. Lisboa) 2m23,15s

200 costas (M)

1.º Ricardo Santos (F. Zêzere) 2m03,37s

2.º Tomás Januário (Benfica) 2m07,40s

3.º Francisco Silva (Famalicão) 2m07,82s

200 bruços (F)

1.ª Raquel Pereira (Benfica) 2m32,01s

2.ª Liliana Rodrigues (Belenenses) 2m36,39s

3.ª Maria Castro (FC Porto) 2m36,91s

200 bruços (M)

1.º Gabriel Lopes (Louzan) 2m18,64s

2.º Rafael Simões (Braga) 2m19,01s

3.º Pedro Bonniz (Benfica) 2m20,08s

800 livres (F)

1.ª Tamila Holub (Braga) 8m50,74s

2.ª Diana Durães (Benfica) 8m53,66s

3.ª Mariana Mendes (Sporting) 9m07,71s

800 livres (M)

1.º José Lopes (Braga) 8m06,47s

2.º Francisco Amaral (FC Porto) 8m15,26s

3.º Diogo Cardoso (Sporting) 8m16,45s

4x100 estilos (F)

1.º Sporting 4m18,55s

2.º Louzan 4m24,89s

3.º Belenenses 4m26,97s

4x100 estilos (M)

1.º Vitória Guimarães 3m42,49s

2.º Naval do Funchal 3m50,49s

3.º Belenenses 3m51,60s