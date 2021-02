Miguel Monteiro bate recorde do mundo do lançamento do peso adaptado

Miguel Monteiro bate recorde do mundo do lançamento do peso (F40) adaptado

Miguel Monteiro bateu o recorde do mundo do lançamento do peso na categoria de F40, pequena estatura, de atletismo adaptado, atirando a bola de quatro quilogramas a 11,01 metros.

O atleta do Casa do Povo de Mangualde, de 20 anos, e que tinha como melhor marca do ano 10,70 metros, estabeleceu a marca durante o Torneio de Preparação que decorre em simultâneo com os Campeonatos de Portugal de Provas Combinadas em pista coberta.

O anterior recorde do mundo, de 10,88 metros, pertencia a dois atletas, ao iraquiano Garrah Tnaiash, que alcançou essa marca em Jacarta, Indonésia, em outubro de 2018, e ao russo Denis Gnezdilov, que igualou esse registo em novembro de 2019, no Dubai, nos Emiratos Árabes Unidos.