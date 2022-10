Mestre do xadrez acusado de fazer batota sujeito a detetor de metais

Hans Niemann, de 19 anos, surpreendeu ao bater o campeão do mundo Magnus Carlsen e foi acusado de usar um dispositivo com vibração anal que lhe indicaria os movimentos a fazer

O jovem Hans Niemann surpreendeu toda a gente recentemente quando bateu o campeão do mundo de xadrez Magnus Carlsen e foi prontamente acusado de fazer batota, com alegadamente um dispositivo que emitia uma vibração anal e lhe indicaria os movimentos a fazer no tabuleiro. Agora, no arranque do campeonato dos Estados Unidos, Niemann, de 19 anos, teve de passar por uma revista corporal exaustiva com um detetor de metais, ao estilo dos aeroportos. E passou o teste.

Niemann já tinha assumido ter feito batota duas vezes em jogos online, quando tinha 12 e 16 anos. Entretanto, alega-se que fez batota em mais de 100 partidas online.

"Creio que este jogo é uma mensagem para toda a gente. Tudo isto começou comigo a dizer que o xadrez fala por si próprio, e creio que este jogo falou por si próprio e mostrou o jogador de xadrez que eu sou", afirmou, após bater Christopher Yoo na sua primeira partida.

"Também mostrou que não vou recuar e que vou jogar aqui o meu melhor xadrez independentemente da pressão a que estou a ser sujeito, e é tudo o que tenho a dizer. O xadrez fala por si, é o que tenho a dizer", acrescentou.

Niemann começou a prova como oitavo cabeça de série, em torneio com um prémio de 261 mil euros.

Chess player Hans Niemann, accused of cheating by using vibrating anal beads, receives full body scan before match. pic.twitter.com/VHlcms2NgQ - Mike Sington (@MikeSington) October 6, 2022