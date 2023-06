Messias Baptista: "É o momento mais alto da minha carreira"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O canoísta português sagrou-se esta sexta-feira campeão da Europa de K1 200 metros nos Jogos Europeus de Cracóvia.

A sensação de ser campeão: "Correr em 200 metros é surreal, uma sensação incrível, adoro a adrenalina de estarem nove atletas a dar tudo num espaço curto. Ontem já tinha boas sensações e hoje acordei com o feeling de que ia dar. Consegui partir bem, a meio da prova ser bom, sentir-me rápido e competitivo e isso permitiu acabar a prova, olhar ao lado e pensar: sou o campeão da Europa, ganhei os Jogos Europeus!"

Significado do triunfo: "Sem dúvida que é o momento mais alto da minha carreira. A prova do K2 500 foi muito boa, mas infelizmente não chegou para termos a medalha. Agora conseguir, entre aspas, vingar-me e levar o ouro para casa é surreal. Daqui a dois meses iremos apurar as embarcações portuguesas para os Jogos Olímpicos. É o que falta agora".

Falhar a medalha no K2 500 motivou?: "O que aconteceu com o K2 500 foi frustrante. Não digo desmotivante, porque na verdade ainda me motivou mais para continuar a trabalhar. Ter aqui o ouro naturalmente torna mais fácil ter motivação para o Mundial, daqui a dois meses".