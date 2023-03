Menina de 11 anos surfa onda de cinco metros na Nazaré

A promissora Florentina Matenova aproveitou os ensinamentos do surfista brasileiro Rodrigo Koxa, que detém o recorde do Guiness relativo à maior onda alguma vez surfada na história da World Surf League, também na vila portuguesa.

Florentina Matenova, jovem checa de apenas 11 anos, já se pode gabar de ter surfado uma onda de cinco metros na Nazaré.

A jovem surfista aproveitou os ensinamentos do recordista brasileiro Rodrigo Koxa, que surfou a maior onda registada na história da World Surf League, com 24,4 metros, também na Nazaré, em 2017, para fazer testes na marina da vila portuguesa antes de se atirar às ondas gigantes.

Nesse teste, Matenova mostrou-se completamente confortável na prancha, deixando Koxa de boca aberta, tal como o próprio surfista admitiu ao Globo Esporte.

"Eu fiquei espantado com a aptidão que ela tinha. Um talento meio natural de subir rápido à corda, começar a surfar e ficar atenta ao que eu dizia. Nesse momento, eu disse-lhe que tinha sido muito boa e que na próxima vez que ela viesse para a Nazaré, iríamos surfar", contou.

Meses depois, a jovem mostrou não ter esquecido a promessa do brasileiro: "Quando eu voltei para a Nazaré, ela viu-me e disse: 'Koxa, lembras-te de mim? Eu estou pronta para descer as ondas'" e, após lhe ter dado o devido equipamento, acompanhou-a enquanto surfou uma onda com cerca de cinco metros.