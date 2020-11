Melo Gouveia termina Andalucia Challenge no 21.º lugar

Golfista português ficou empatado com outros quatro jogadores e fechou com um agregado de 286 pancadas

O português Ricardo Melo Gouveia terminou, este sábado, no 21.º lugar do grupo dos classificados do Andalucía Challenge de Cádiz, prova do circuito "challenger" que Vítor Lopes concluiu na 50.ª posição.

Melo Gouveia, que terminou empatado com outros quatro jogadores e desceu nove lugares em relação a sexta-feira, fechou com um agregado de 286 pancadas (duas abaixo do par), depois de ter marcado 73 "shots" na volta de hoje, o pior resultado dos quatro dias de prova.

Vítor Lopes, que desceu 10 lugares na classificação, terminou a prova na posição 50, com 294 pancadas (seis acima do par), empatado com outros cinco golfistas.

O espanhol Pep Angel venceu o torneio, ao marcar 274 pancadas (13 abaixo do par), seguido do seu compatriota Alfredo Garcia-Heredia, segundo classificado, que marcou 275 "shots".