Melo Gouveia provisoriamente fora do "cut" no Abu Dhabi Championship

Golfista a apenas uma pancada de assegurar a presença nas últimas duas voltas

O golfista português Ricardo Melo Gouveia está provisoriamente fora do 'cut' do Abu Dhabi Championship, a decorrer no Yas Links, nos Emirados Árabes Unidos, mas a apenas uma pancada de assegurar a presença nas últimas duas voltas.

Pelo segundo dia consecutivo a jornada foi suspensa por falta de luz natural e esta sexta-feira Melo Gouveia tinha fechado o buraco 14, quando a conclusão da segunda ronda foi adiada para sábado, dia em que se apurará o lote dos 65 melhores e empatados que vão discutir os últimos 36 buracos do primeiro torneio das Rolex Series.

Depois de um primeiro cartão com 73 pancadas, o jogador português, que iniciou a segunda volta no 'tee' do 10, somava três pancadas acima do Par do campo, na sequência de quatro 'bogeys' (uma acima) nos buracos 13, 14, 18 e 5, e um 'birdie' (uma abaixo) no 15.

Ocupando provisoriamente o 74.º lugar do 'leaderboard', com quatro acima do Par, Ricardo Melo Gouveia está assim à distância mínima de garantir a manutenção Abu Dhabi Championship, liderado pelo escocês Scott Jamieson com um agregado de 137 'shots' (63+74), sete abaixo.