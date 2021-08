Melo Gouveia passa cut no top 20 do Sydbank Esbjerg Challenge

Português completou os segundos 18 buracos com 72 pancadas, uma acima do Par, e integrou o grupo que partilha o 18.º lugar do "leaderboard

O golfista Ricardo Melo Gouveia passou o cut dentro do top 20 do Sydbank Esbjerg Challenge, que está a decorrer no campo dinamarquês do Esbjerg Golfklub, enquanto Tomás Bessa falhou o apuramento para as últimas duas voltas.

Melo Gouveia, segundo colocado na "Corrida para Maiorca", completou os segundos 18 buracos com 72 pancadas, uma acima do Par, depois de uma ronda inaugural com 70 shots, e integrou o grupo de jogadores que partilha o 18.º lugar do leaderboard, todos com 142 pancadas (Par).

O jogador natural de Lisboa registou quatro birdies (uma abaixo) nos buracos 2, 6, 10 e 17, três bogeys (uma acima) no 5, 7 e 15 e um duplo bogey (duas acima) no 1, num dia em que o francês Julien Brun assumiu o comando da prova pontuável para o Challenge Tour com um agregado de 135 pancadas (67+68), sete abaixo do Par.

Tomás Bessa, o outro representante nacional a disputar a prova, ainda fez a segunda ronda no Par do campo, mas, após os 77 "shots" iniciais, seis acima, não conseguiu passar o cut, que ficou nos 145 "shots" e apurou os 69 melhores jogadores para as derradeiras duas jornadas.