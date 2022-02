Melo Gouveia joga abaixo do Par e é o melhor português em Durban

Os três portugueses vão jogar sexta-feira no percurso Mount Edgecombe Cuntry Club, onde o sul-africano JC Ritchie celebrou o seu aniversário com o recorde do campo

Tomás Melo Gouveia, a estrear-se esta temporada no Challenge Tour, completou a primeira volta do Jonsson Workwear Open com uma pancada abaixo do Par do Durban Country Club (Par 72), na África do Sul.

A disputar o seu primeiro torneio da época no circuito satélite do DP World Tour, o jogador do San Lorenzo Golf Club assinou três "bogeys" (uma acima) nos buracos 3, 16 e 17 e quatro "birdies" (uma abaixo) no 9, 10, 12 e 13 para contabilizar 71 pancadas ao final da ronda inaugural da prova sul-africana, que conta com 216 participantes e se realiza também no Mount Edgecombe Country Club (Par 70).

Enquanto Melo Gouveia vai partir para a segunda jornada, empatado, da 69.ª posição do "leaderboard", à distância mínima do "cut", que apurará os 65 melhores para o fim de semana, Stephen Ferreira e Pedro Figueiredo figuram no 136.º lugar, ambos com 73 "shots" no traçado de Durban Country Club.

Os três portugueses vão jogar sexta-feira no percurso Mount Edgecombe Cuntry Club, onde o sul-africano JC Ritchie celebrou o seu aniversário com o recorde do campo, ao completar os 18 buracos com 61 pancadas, nove abaixo do Par, graças a cinco "birdies" (3, 4, 15, 16 e 17), um "eagle" (duas abaixo) no 14 e um "hole in one" no 2.