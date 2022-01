Melo Gouveia inconsistente no arranque do Abu Dhabi Championship

O golfista português Ricardo Melo Gouveia mostrou-se, esta quinta-feira, irregular na primeira volta do Abu Dhabi Championship, segundo torneio da temporada do DP World Tour, a decorrer no Yas Links, nos Emirados Árabes Unidos.

Melo Gouveia, único representante nacional com acesso à prova das Rolex Series, entregou um cartão com 73 pancadas, uma acima do Par do Yas Links, depois de assinar quatro bogeys (uma acima) nos buracos 1, 2, 12 e 15 e três birdies (uma abaixo) no 3, 11 e 13.

Tendo em conta que a volta inaugural foi suspensa devido à falta de luz natural, o jogador português partilha provisoriamente o 90º lugar no leaderboard com mais 15 jogadores, entre os quais o número dois mundial, o norte-americano Collin Morikawa, detentor de dois títulos do Grand Slam, o PGA Championship de 2020 e o The Open de 2021.

Depois da 57ª posição no Joburg Open, na África do Sul, em novembro, naquele que foi o primeiro torneio da época, Melo Gouveia, 41º colocado no ranking, está de volta ao DP World Tour, graças ao cartão conquistado com o segundo lugar na Ordem de Mérito do Challenge Tour em 2021.

O Abu Dhabi Championship é liderado pelo escocês Scott Jamieson, de 38 anos, que protagonizou uma exibição isenta de falhas e pautada por nove birdies (1, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14 e 18) para um total de 63 pancadas, menos duas do que o norueguês Viktor Hovland, segundo classificado.