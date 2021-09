Melo Gouveia entra com boa exibição no top 10 do British Challenge

Ao contrário do vencedor do ​​​​​​​Italian Challenge e do Made in Esbjerg Challenge, os outros dois representantes nacionais, Vítor Lopes e Pedro Lencart, tiveram uma estreia pouco feliz.

O golfista português Ricardo Melo Gouveia, bicampeão do Challenge Tour esta temporada, estreou-se com uma boa exibição no British Challenge e integrou o top 10 no percurso do The Belfry, em Inglaterra.

O lisboeta, número dois no ranking do Challenge Tour, concluiu a primeira volta ao traçado inglês com 68 pancadas, quatro abaixo do Par, e partilha a nona posição do "leaderboard" com mais 10 jogadores.

Melo Gouveia, de 30 anos, assinou três "bogeys" (uma acima) nos buracos 3, 15 e 16, dois "eagles" (duas abaixo) no 6 e no 10 e três "birdies" (uma abaixo) para se colocar a apenas dois "shots" do "top 5" e numa posição confortável dentro do "cut" provisório (-1).

Ao contrário do vencedor do Italian Challenge e do Made in Esbjerg Challenge, os outros dois representantes nacionais, Vítor Lopes e Pedro Lencart, tiveram uma estreia pouco feliz.

Enquanto o jogador do CG de Vilamoura entregou um primeiro cartão com 75 pancadas, três acima, o jovem nortenho, de 21 anos, fez 80 "shots" (+8) e partilha o 141.º lugar do "leaderboard", liderado pelo inglês Todd Clements, com 63 pancadas (-9).