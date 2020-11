Melo Gouveia em 28.º lugar no Challenge da Andaluzia, Vítor Lopes é 35.º

No terceiro dia, Melo Gouveia concluiu o percurso com 70 pancadas, duas abaixo do par.

O português Ricardo Melo Gouveia é um dos golfistas classificados na 28.ª posição do Challenge da Andaluzia, após terminar a terceira volta com um total de 216 pancadas, igualando o par do campo, enquanto Vítor Lopes é 35.º.

No terceiro dia, Melo Gouveia concluiu o percurso com 70 pancadas, duas abaixo do par, registando um "eagle' (duas pancadas abaixo do par), três "birdies' (uma abaixo) e um "double-bogey' (três acima).

Já Vítor Lopes tem um agregado de 217 "shots', sendo que hoje entregou um cartão com 71 pancadas, uma abaixo do par, resultantes de um "eagle', três "birdies" e quatro "bogeys' (uma pancada acima).

O Challenge da Andaluzia, que decorre até domingo, em Cádiz, é liderado pelo sueco Oscar Lengden e pelo espanhol Pedro Oriol, ambos com um total de 210 pancadas, seis abaixo do par.