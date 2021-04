Melo Gouveia e Ferreira ficam fora das últimas duas voltas na África do Sul

Os dois representantes nacionais despediram-se do primeiro torneio da época do Challenge Tour na 97.ª posição

Os golfistas portugueses Ricardo Melo Gouveia e Stephen Ferreira falharam hoje o apuramento para as últimas duas voltas do Limpopo Championhisp, torneio do Challenge Tour, que está a decorrer no Euforia Golf Club, na África do Sul.

Os dois representantes nacionais despediram-se do primeiro torneio da época do Challenge Tour na 97.ª posição do "leaderboard", que apurou os 65 melhores jogadores para os derradeiros 36 buracos, todos com 141 pancadas (-1).

Depois de quase seis meses sem competir e confessar ter sentido na estreia "alguma falta de ritmo", Melo Gouveia juntou ao "score" inicial de 73 pancadas (+1) uma segunda ronda de 74 "shots" (+2), graças a um "double bogey" (duas acima) no buraco 3, "bogey" (uma acima) no 7 e no 11 e "birdie" (uma abaixo) no 9 e 12.

"Hoje estive perto de uma boa volta, mas infelizmente fiz um mau "swing" no buraco 3, o meu 12, já que comecei a volta no "tee" do 10, e não consegui depois recuperar", explicou o jogador natural de Lisboa, em declarações à Lusa, fazendo "um balanço negativo do torneio, por ter falhado o "cut"".

Assim como Melo Gouveia, que diz agora "ter o fim de semana para treinar e preparar o torneio da próxima semana", também na África do Sul, Stephen Ferreira não foi igualmente bem sucedido e, com voltas de 73 (+1) e 74 pancadas (+2), ficou a quatro "shots" de garantir a continuidade em prova.

O sul-africano Daniel van Tonder, por sua vez, conseguiu manter a liderança da prova com um agregado de 134 pancadas (66+68), dez a abaixo, e duas de vantagem sobre o segundo classificado, o norueguês Kristian Krogh Johannessen, que não fechou a segunda jornada por falta de luz natural.