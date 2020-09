Melo Gouveia e Coetzee estreiam-se juntos no Open de Portugal

Golfista português, que alcançou o 36.º lugar empatado em Vilamoura, assinalará a sua estreia na 58.ª edição do evento

O português Ricardo Melo Gouveia e o sul-africano George Coetzee, campeão do Portugal Masters, vão jogar juntos as duas primeiras voltas do Open de Portugal, que vai decorrer, entre 17 e 20 setembro, no Royal Óbidos Golf Course.

Melo Gouveia, que alcançou o 36.º lugar empatado em Vilamoura, assinalará a sua estreia na 58.ª edição do evento português, que pela primeira vez desde 2017 volta a integrar o calendário do European Tour, às 10:05 na companhia de Coetzee, número 25 da Corrida para o Dubai, e do australiano Wade Ormsby.

"Joguei aqui uma ou duas vezes e o campo adequa-se ao meu estilo de jogo. São precisos muitos ferros longos, por isso, é necessária precisão nesses ferros. Sinto-me bem em relação ao jogo e estou ansioso por jogar esta semana", avançou o 246.º colocado na Corrida para o Dubai.

Além de defender ter "jogado sólido" no Portugal Masters, apesar dos "resultados não terem espelhado exatamente o nível de jogo" praticado, Ricardo Melo Gouveia acredita estar a "seguir a direção certa".

"Finalmente estou a jogar algum bom golfe. Adoro jogar em casa. Infelizmente não haverá público, tal como na última semana, mas sinto-me bem a jogar aqui e em casa. Vou-me focar apenas nos meus objetivos. Tenho objetivos para cada ronda e é com isso que me motivarei", explicou, assegurando sentir-se "bastante bem e preparado para o desafio desta semana".

Apesar de se revelar confiante e motivado, Melo Gouveia lembra as "más previsões meteorológicas" para os próximos dias no Royal Óbidos Golfe Course, onde mais 13 jogadores vão defender as cores nacionais no torneio da Federação Portuguesa de Golfe, organizado pelo European Tour à porta fechada, devido ao novo coronavírus.

"As condições meteorológicas vão ser um fator importante e vai estar mau tempo. Portanto, vamos ter que ter paciência", concluiu o algarvio, de 29 anos, que vai ter a companhia dos portugueses José Filipe Lima, Tomás Gouveia, Stephen Ferreira, o amador Pedro Lencart, Francisco Oliveira, Alexandre Abreu, Tomás Bessa, João Magalhães, Pedro Figueiredo, Ricardo Santos, Tiago Cruz, Miguel Gaspar e Vítor Lopes.