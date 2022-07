Melo Gouveia cai para 64.º no Open da Irlanda de golfe

O único representante português na Irlanda, uma vez que o compatriota Ricardo Santos falhou o "cut" na sexta-feira, apresenta um total de 214 pancadas

O português Ricardo Melo Gouveia caiu para o grupo dos golfistas classificados em 64.º lugar no Open da Irlanda, ao totalizar 73 pancadas no terceiro e penúltimo dia da prova do mais importante circuito europeu.

Melo Gouveia entregou um cartão com três "bogeys" (uma pancada acima do par do buraco) e dois "birdies" (uma abaixo), terminando com uma acima do par do campo (72), o pior desempenho desde o início da competição, depois de ter totalizado 69 e 72 nos dois dias anteriores.

O único representante português na Irlanda, uma vez que o compatriota Ricardo Santos falhou o "cut" na sexta-feira, apresenta um total de 214 pancadas, duas abaixo do par, a distância considerável do novo líder, o polaco Adrian Meronk, que regista 202.