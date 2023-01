Melhores de 2022: Pichardo frente a Queta, Pimenta, Zicky Té e Gustavo Ribeiro

Lisboa, 17/11/2022 - Celebracao Olimpica 2022 do Comite Olimpico Portugal, no SUD em Lisboa. Pedro Pichardo, Auriol Dongmo ( Álvaro Isidoro / Global Imagens )

Confederação do Desporto de Portugal terá a gala de anúncio dos vencedores a 1 de fevereiro e o prémio masculino é dos mais equilibrados

A Confederação do Desporto de Portugal revelou esta tarde os candidatos nas diversas categorias do Prémio "Desportista do Ano" da 26ª Gala do Desporto, numa cerimónia que teve lugar no Centro Colombo. Se Auriol Dongmo é clara candidata à eleição de atleta do ano em femininos, a escolha masculina, a anunciar dia 1 de fevereiro, antevê-se equilibrada entre Pedro Pichardo, já escolhido como melhor do ano pelo Comité Olímpico de Portugal, Neemias Queta, Fernando Pimenta, Zicky Té e Gustavo Ribeiro.

Depois de as federações terem indicado nomes para as cinco categorias, um júri composto por presidentes de federações desportivas e de entidades ligadas ao desporto, incluindo o jornal O JOGO, escolheu os cinco finalistas para Treinador do Ano, Jovem Promessa do Ano, Equipa do Ano, Atleta Feminino do Ano, Atleta Masculino do Ano e Desporto Adaptado, uma nova categoria que a CDP decidiu adicionar aos prémios que são já uma referência para o desporto português.

Os vencedores serão anunciados durante a 26.ª da Gala do Desporto, no Casino do Estoril. A eleição irá contar com a participação do público, que pode votar até às 17h00 do dia 31 de janeiro, através do site www.cdp.pt, e dos presentes no dia do evento, com um peso na eleição final de 60% e 40%, respetivamente.

A gala irá decorrer no dia 1 de fevereiro e, para além de serem revelados os vencedores do prémio "Desportistas do Ano", serão ainda distinguidas as Personalidades do Ano, indicadas pelas federações nacionais.

"É com enorme satisfação que voltamos a premiar o que de melhor foi feito no Desporto a nível nacional. Este é um evento marcante. Devemos destacar que há muitos outros nomes que poderiam estar no leque dos escolhidos, pois felizmente, apesar dos recursos limitados que o Desporto tem ao seu dispor, graças ao seu empenho e talento, todos os dias, centenas de atletas lutam para se superar e atingir um nível de excelência a nível nacional e internacional", referiu Carlos Paula Cardoso, Presidente da CDP, a propósito do anúncio dos finalistas, que são os seguintes:

Treinador

Jorge Pichardo Fundora (Atletismo), Hélio Lucas (Canoagem), Gabriel Mendes (Ciclismo), Abel Ferreira (Futebol) e Jorge Braz (Futsal).

Jovem Promessa

Francisco Costa (Andebol), Beatriz Fernandes (Canoagem), Nuno Mendes (Futebol), Fábia Conceição (Judo) e Diogo Ribeiro (Natação).

Equipa

Seleção Nacional Sub-20 Masculina (Andebol), Seleção Nacional de Futsal Feminino (Desporto Universitário), SL Benfica Youth League (Futebol), Seleção Nacional Sénior Masculina (Futsal) e Equipa Sénior de Trampolim Masculino (Ginástica).

Desporto Adaptado

Seleção Nacional em Cadeira de Rodas (Andebol), Miguel Monteiro (Atletismo), Norberto Mourão (Canoagem), Hugo Passos (Lutas Amadoras) e Camilo Abdula (Surf).

Atleta Feminino

Auriol Dongmo (Atletismo), Teresa Portela (Canoagem), Maria Martins (Ciclismo), Joana Santos (Judo) e Marta Paço (Surf).

Atleta Masculino

Pedro Pichardo (Atletismo), Neemias Queta (Basquetebol), Fernando Pimenta (Canoagem), Zicky Té (Futsal) e Gustavo Ribeiro (Skate).