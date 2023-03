Melanie Santos "bastante satisfeita" pelo sexto lugar na etapa de Quarteira da Taça da Europa

Melanie Santos foi sexta na etapa de Quarteira da Taça da Europa de triatlo.

Melanie Santos, no sexto lugar, foi a melhor atleta portuguesa na prova de elites femininos da etapa de Quarteira da Taça da Europa de triatlo, que foi ganha pela francesa Cassandre Beaugrand.

Na segunda prova do circuito europeu, que não conta para o apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris'2024, a triatleta portuguesa esteve entre as melhores nos dois primeiros setores (1.500 metros de natação e 40 quilómetros de ciclismo).

Na transição para o último setor (10.000 metros de atletismo), o grupo de 11 ciclistas que se manteve praticamente inseparável a pedalar separou-se e Melanie Santos ficou a meio, terminando no sexto lugar, em 01:58.23 horas.

"Foi duro. Foi uma prova bastante positiva, senti-me bastante bem nos três segmentos e isso é um bom indicador para as provas futuras", comentou a melhor triatleta lusa do dia sobre a sua prestação, um lugar abaixo do seu resultado de 2022 em Quarteira.

Melanie Santos, 66.ª no ranking mundial, ficou "bastante satisfeita" com este resultado, três semanas depois de ter sido 30.ª na primeira etapa do Campeonato do Mundo de triatlo, em Abu Dhabi.

"Os treinos têm corrido bastante bem, mas ainda não consegui conciliar tudo junto numa prova. A corrida em Abu Dhabi ficou um bocado aquém, mas os restantes segmentos foram positivos, e aqui já foi melhor. Acredito que as provas a seguir vão correr melhor", acrescentou.

Para 2023, a triatleta portuguesa tem como "foco principal" o apuramento individual e das estafetas mistas para Paris'2024: "E, a seguir, pensar num objetivo mais ambicioso em Paris".

A segunda melhor portuguesa em Quarteira foi Madalena Almeida (17.ª, em 02:01.34), que integrou o segundo grupo na bicicleta após a saída da natação, incapaz de anular a diferença para as corredoras da frente, apesar de ter mais unidades, impedindo a discussão pelo top 10 no terceiro e último segmento.

"Faltou a força no final da corrida. Senti-me bem a nadar, mas depois o grupo na bicicleta não estava a colaborar e perdemos muito tempo para a frente. O grupo não se entendeu bem e foi difícil organizar [a perseguição]. Senti-me bem na corrida e faço um balanço positivo", afirmou a triatleta,

Em 2023, Madalena Almeida quer "subir de nível, começar a entrar em Taças do Mundo e começar a lutar também pelo ranking olímpico", embora reconheça que o apuramento para Paris'2024 "é complicado".

Helena Carvalho concluiu no 29.ª lugar, em 02:05.42, enquanto a quarta atleta lusa na prova, Inês Rico, desistiu.

A francesa Cassandre Beaugrand, que já tinha vencido duas vezes a prova de juniores femininos da Taça da Europa em Quarteira, em 2014 e 2016, triunfou agora em elites femininas na sua terceira presença na prova algarvia, em 01:56.29 horas, depois de dominar claramente o último setor.

A sua compatriota Audrey Merle foi segunda classificada (01:57.18) e, no terceiro lugar, ficou a luxemburguesa Jeanne Lehair (01:57.36).