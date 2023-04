Meeting Internacional de Natação Artística leva 150 atletas a Paredes

Prova deste fim de semana vai ter clubes portugueses e espanhóis em confronto

A Piscina Municipal Rota dos Móveis, em Recarei, vai receber este fim de semana o Meeting Internacional Paredes de Natação Artística.

A competição conta com a participação de 150 atletas das categorias infantil, juvenil, júnior e absoluta de clubes portugueses e espanhóis.

No sábado, as provas decorrem entre as 15h00 e as 17h00, para no domingo, durante a manhã, a competição ser entre as 9h00 e as 12h30. Durante a tarde começa às 14h30 e termina às 17h30, com o desfile dos atletas.

A organização irá atribuir medalhas aos três primeiros classificados de cada categoria e prova. A cerimónia de entrega de prémios está agendada para as 17h30.

A prova é organizada pela Associação de Natação do Norte de Portugal (ANNP), com o apoio da Câmara Municipal de Paredes, sendo a entrada gratuita.